Алтайского призывника отправили в психбольницу за "неадекватное поведение"

13 ноября 2017 года парень уехал из Барнаула в Абакан для прохождения службы в военной части 01662. Поезд должен был прибыть на место в 7:05 14 ноября. Елена Веснина, мама Виктора, просила его отзвониться по прибытии, однако звонка от сына не получила. Женщина писала ему в WhatsApp, сообщения оказались прочитаны, но ответа не было. Около 10:00 ей наконец удалось связаться с сыном, но его голоса она не услышала, зато различила на фоне угрозы со стороны офицеров (что-то вроде "Давай уже завязывай с ним разговаривать, пусть идет толчки грязные чистит" и т.д.).

В конце концов родные дозвонились майору, который сопровождал призывников. Мужчина сказал, что Виктор вел себя неадекватно: не выполнял приказы, выбил дверь, нажал кнопку пожарной тревоги. Поскольку у парня в крови не нашли наркотиков и психотропных веществ, его поместили в гражданскую психиатрическую лечебницу сразу по прибытии в часть.

15 ноября родные парня отправились в Абакан. В военной прокуратуре им не дали вразумительного ответа по поводу того, что произошло, и они приехали в часть поговорить с офицерами. Военнослужащие сообщили, что Виктор напал на санитара. Тогда Елена Веснина добилась встречи с сыном, и после долгих перипетий ей это удалось.

На встрече с матерью парень был спокойным, но не ориентировался во времени. На вопрос "Зачем ты включил пожарную сигнализацию?", ответил: "Что мне было делать, они меня окружили ". По поводу сломанной двери призывник сообщил, что "не сам сломал", ему "помогли". Виктор сообщил, что в больнице ему не давали попить, помыться и сходить в туалет, поэтому он и кинулся на санитара, но не ударил его.

По мнению матери, в больнице парень находился под действием каких-то препаратов. На момент поступления у него было повышенное давление, он жаловался на головную боль. На просьбу обследовать его Елене Весниной отказали. До ухода в армию у Виктора проблем со здоровьем никогда не возникало, в личном деле и медицинской карте все в порядке.

Женщина написала заявления в военные прокуратуры Алтайского края, Абакана и России, а также письмо президенту. 21 ноября она вновь намерена поехать в Абакан, чтобы разобраться в случившемся.