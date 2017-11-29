На Алтае мужчина хотел зарубить жену топором

По данным следствия, в сентябре супруги выпивали дома. Они поругались и мужчина схватил топор. Он угрожал женщине убийством и замахнулся на нее. Затем супруг приставил острие к горлу пострадавшей. Когда мужчина заметил, что по шее жены течет кровь, то убрал топор и ушел на улицу.

Женщина обратилась полицию. Ее мужу грозит лишение свободы до двух лет.

Материалы по делу направили в прокуратуру.