В Алтайском крае подросток ударил топором и задушил 86-летнюю старушку

В селе Порошино Кытмановского района 24 ноября в доме нашли тело пенсионерки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, ночью 24 ноября подозреваемый проник в дом к старушке. Он знал, что у нее есть деньги. Парень ударил пенсионерку топором по голове, а потом задушил ее. После этого злоумышленник обыскал дом, забрал более 30 тыс. рублей и сбежал.
Полицейские задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался 16-летний подросток. Он живет в одном селе с потерпевшей. У парня изъяли похищенные деньги.
Злоумышленника заключили под стражу. Скоро ему предъявят обвинение.
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