В Алтайском крае подросток ударил топором и задушил 86-летнюю старушку

По данным следствия, ночью 24 ноября подозреваемый проник в дом к старушке. Он знал, что у нее есть деньги. Парень ударил пенсионерку топором по голове, а потом задушил ее. После этого злоумышленник обыскал дом, забрал более 30 тыс. рублей и сбежал.

Полицейские задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался 16-летний подросток. Он живет в одном селе с потерпевшей. У парня изъяли похищенные деньги.

Злоумышленника заключили под стражу. Скоро ему предъявят обвинение.