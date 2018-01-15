На Алтае сын до смерти забил пожилую мать топором

В Республике Алтай сын несколько раз ударил 70-летнюю мать топором. Женщина умерла, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Трагедия произошла 11 января в селе Нижний Уймон. Мужчина ударил свою 70-летнюю мать четыре раза топором по голове. До этого они вместе выпивали. Кроме того, ранее мать заставляла сына работать.
После убийства подозреваемый закрыл дом и ушел к собутыльнику. Тело женщины нашел фельдшер.
Мужчину задержали, решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.
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