На Алтае сын до смерти забил пожилую мать топором

Трагедия произошла 11 января в селе Нижний Уймон. Мужчина ударил свою 70-летнюю мать четыре раза топором по голове. До этого они вместе выпивали. Кроме того, ранее мать заставляла сына работать.

После убийства подозреваемый закрыл дом и ушел к собутыльнику. Тело женщины нашел фельдшер.

Мужчину задержали, решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.