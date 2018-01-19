В Улан-Удэ школьник напал на детей с топором и поджег класс коктейлем Молотова

Сегодня, 11:27.
Происшествия

19 января в одной из школ Улан-Удэ произошло ЧП. Учащийся 9 класса напал на семиклассников с топором, а потом поджег класс с помощью коктейля Молотова.

В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: скрин с видео Следкома.
В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: vk.com/anonim__o3.
В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: vk.com/anonim__o3.
В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: vk.com/anonim__o3.
В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: vk.com/anonim__o3.

По данным Следкома, в результате нападения ранены три ученика и учитель.

Подросток задержан на месте происшествия, на месте работает следственная группа. Следователи должны будут дать правовую оценка действиям работников школы, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебном заведении. 

Напомним, что 15 января в пермской школе два подростка устроили поножовщину. Там пострадали 15 человек.

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