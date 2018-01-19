"Почта России" поможет с похоронами родственникам зверски убитой алтайской почтальонки

Напомним, 17 января в селе Смоленское под снегом нашли тело сотрудницы почты. По подозрению в убийстве полицейские задержали 15-летнего подростка.

Выяснилось, что парень набросился на женщину во дворе одного из частных домов. Юноша несколько раз ударил сотрудницу почты палкой по голове и нанес множество ножевых ранений. От полученных травм 54-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. После убийства юноша забрал сумку почтальона с 35 тысячами рублей, а ее тело засыпал снегом.

УФПС Алтайского края поблагодарило сотрудников полиции за раскрытие преступления в короткие сроки. Руководство "Почты России" напомнило, что уже неоднократно обращало внимание на необходимость принятия законодательных норм, направленные на защиту почтальонов от нападений.