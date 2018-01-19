"Почта России" поможет с похоронами родственникам зверски убитой алтайской почтальонки

Сегодня, 13:52.
Жизнь

УФПС Алтайского края выразило глубокие соболезнования родным и близким убитой почтальонки Смоленского почтамта Нины Поповой. Ее семье окажут материальную помощь от филиала, профсоюза и страховой компании. Также почта пообещала помочь с организацией похорон.

Почтальон.
Почтальон. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru

Напомним, 17 января в селе Смоленское под снегом нашли тело сотрудницы почты. По подозрению в убийстве полицейские задержали 15-летнего подростка.

Выяснилось, что парень набросился на женщину во дворе одного из частных домов. Юноша несколько раз ударил сотрудницу почты палкой по голове и нанес множество ножевых ранений. От полученных травм 54-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. После убийства юноша забрал сумку почтальона с 35 тысячами рублей, а ее тело засыпал снегом.

УФПС Алтайского края поблагодарило сотрудников полиции за раскрытие преступления в короткие сроки. Руководство "Почты России" напомнило, что уже неоднократно обращало внимание на необходимость принятия законодательных норм, направленные на защиту почтальонов от нападений.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров