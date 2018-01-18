В Алтайском крае подросток зверски убил почтальонку и спрятал тело в снегу

По данным следствия, днем 17 января женщина разносила пенсии. Во дворе одного из частных домов на нее набросился подозреваемый. Юноша несколько раз ударил сотрудницу почты палкой по голове и нанес множественные ножевые ранения. От полученных травм 54-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После совершения убийства юноша забрал почтальонскую сумку с 35 тысячами рублей, а тело погибшей засыпал снегом.

Подростка задержали. В ближайшее время следствие будет просить о заключении юноши под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.