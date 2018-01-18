В Алтайском крае подросток зверски убил почтальонку и спрятал тело в снегу

В селе Смоленское нашли труп сотрудницы почты. Вскоре полицейские задержали 15-летнего подозреваемого в убийстве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, днем 17 января женщина разносила пенсии. Во дворе одного из частных домов на нее набросился подозреваемый. Юноша несколько раз ударил сотрудницу почты палкой по голове и нанес множественные ножевые ранения. От полученных травм 54-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
После совершения убийства юноша забрал почтальонскую сумку с 35 тысячами рублей, а тело погибшей засыпал снегом.
Подростка задержали. В ближайшее время следствие будет просить о заключении юноши под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.
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