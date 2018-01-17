В Алтайском крае мать выбросила двухлетнюю дочь из окна

По данным следствия, 17 января около 2 часов ночи, 26-летняя женщина выбросила из окна третьего этажа свою двухлетнюю дочь. Подозреваемая находилась в состоянии наркотического опьянения.

По предварительной информации, ребенок упал на козырек подъезда, не получив телесных повреждений. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют место жительства женщины.