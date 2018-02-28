В Алтайском крае психически нестабильный мужчина зарезал 80-летнюю мать

В Павловске 51-летний местный житель, будучи в нестабильном психологическом состоянии, убил родную мать. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
По данным следствия, 26 февраля 2018 года, в селе Павловск Павловского района мужчина у себя дома несколько ударил ножом родную мать, приехавшую из Рубцовска в гости к сыну. 79-летняя женщина от множественных ножевых ранений скончалась на месте.
На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будет назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет психического состояния мужчины, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.