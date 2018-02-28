В Алтайском крае психически нестабильный мужчина зарезал 80-летнюю мать

По данным следствия, 26 февраля 2018 года, в селе Павловск Павловского района мужчина у себя дома несколько ударил ножом родную мать, приехавшую из Рубцовска в гости к сыну. 79-летняя женщина от множественных ножевых ранений скончалась на месте.

На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будет назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет психического состояния мужчины, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.