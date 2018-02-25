В Барнауле женщина напала с ножом на соседку из мести за своего парня

Жительницу Барнаула отправили в колонию за нападение с ножом на соседку по коммуналке. Женщина пыталась убить ее из мести за своего сожителя.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Мария Берглизова, парню осужденной женщины сделала замечание подруга их соседки за грязь на общей кухне. Мужчина отреагировал на замечание тем, что замахнулся на девушку эмалированным чайником. Она испугалась и закричала. На крик прибежала ее подруга, и девушки вместе покинули кухню и закрылись у себя в комнате. Мужчина же ушел в свою комнату и рассказал о произошедшем своей сожительнице, с которой они выпивали.
Женщина возмутилась по поводу того, что ее мужчину "обидели" нелестным замечанием. Она сразу же решила "разобраться" соседкой и отправилась к ней, прихватив с собой нож. Подойдя к двери, горожанка стала громко стучать в нее. Когда соседка ей открыла и вышла навстречу, женщина замахнулась на нее с ножом и закричала: "Я тебя убью!" От расправы девушку спасла ее подруга, которая вовремя оттолкнула ее в комнату и заперлась. Разгневанная злоумышленница продолжала стучаться в дверь и кричать, и тогда испуганные девушки вызвали полицию.
В судебном заседании обвиняемая сказала, что не жалеет о том, что пошла защищать своего сожителя, а выпитое в этот день спиртное не повлияло на ее решение. Женщине назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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