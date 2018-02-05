В Алтайском крае женщину будут судить за попытку заживо сжечь пенсионерку с дочкой

Напомним, вечером 5 ноября женщина пришла к дому 79-летней пенсионерки. Подозреваемая облила бензином крыльцо деревянного дома, в котором находилась потерпевшая и подожгла его. Женщина хотела отомстить за то, что ее обвинили в краже денег. В доме кроме пенсионерки была ее дочь, которая приехала в гости.

Из-за плохой погоды пламя быстро потухло, повредив лишь крыльцо, веранду и несколько бревен.

Женщина признала свою вину и раскаялась. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.