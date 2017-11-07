В Алтайском крае мстительная женщина хотела заживо сжечь пенсионерку с дочкой

Жительница села Сибирка облила бензином и подожгла дом 81-летней пенсионерки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, вечером 5 ноября женщина пришла к дому 81-летней пенсионерки. Подозреваемая облила бензином крыльцо деревянного дома, в котором находилась потерпевшая и подожгла его. Женщина хотела отомстить за то, что ее обвинили в краже денег. В доме кроме пенсионерки была ее дочь, которая приехала в гости.
Из-за плохой погоды пламя быстро потухло, повредив лишь крыльцо, веранду и несколько бревен.
Женщина признала свою вину и раскаялась. Расследование уголовного дела продолжается.
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