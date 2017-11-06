Как в боевике: на Алтае мужчина разворотил и чуть не спалил чужой дом

Для того, чтобы воплотить в жизнь свою мечту, пьяный злоумышленник открыл газовые конфорки, облил маслом порог дома и пытался поджечь его. Обо всем этом подозреваемый сам рассказал сотрудникам полиции.

До последнего момента мужчина считал, что все случившееся он видит во сне. Причиной этому стало чрезмерное злоупотребление крепких алкогольных напитков. За незаконное проникновение в чужое жилье и порчу имущества полицейские возбудили уголовные дела.