В Алтайском крае мстительный мужчина обвинил девушку в краже

Потерпевший рассказал, что в здании железнодорожного вокзала на станции Кулунда из его сумки украли 5 тыс. рублей. Мужчина обвинил в воровстве свою знакомую.

Вскоре потерпевший стал подозреваемым. Полицейские выяснили, что мужчина сам одолжил деньги новой приятельнице, с которой познакомился в интернете. Когда девушка перестала общаться, он решил отомстить, обвинив ее в краже.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Напомним, недавно за ложный донос барнаульцы приговорили к 120 часам обязательных работ. Мужчине было лень идти за забытой сумкой и он заявил в полицию о краже.