В Алтайском крае мстительный мужчина обвинил девушку в краже

В Алтайском крае жителя Славгорода обвиняют в ложном доносе. Он хотел отомстить девушке и заявил в полицию о краже, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Потерпевший рассказал, что в здании железнодорожного вокзала на станции Кулунда из его сумки украли 5 тыс. рублей. Мужчина обвинил в воровстве свою знакомую.
Вскоре потерпевший стал подозреваемым. Полицейские выяснили, что мужчина сам одолжил деньги новой приятельнице, с которой познакомился в интернете. Когда девушка перестала общаться, он решил отомстить, обвинив ее в краже.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.
Напомним, недавно за ложный донос барнаульцы приговорили к 120 часам обязательных работ. Мужчине было лень идти за забытой сумкой и он заявил в полицию о краже.
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