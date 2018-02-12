В Алтайском крае мужчина сообщил об угоне машины, чтобы не отвечать за ДТП

Сегодня, 19:02.
Происшествия

Жителя Алейска осудили за ложный донос. Он попал в ДТП и сообщил об угоне своего автомобиля, сообщает прокуратура Алтайского края.

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Суд установил, что в декабре мужчина совершил ДТП на своей машине. После этого он сообщил полицейским об угоне автомобиля. Так водитель хотел избежать ответственности за свое нарушение.

Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров