В Алтайском крае мужчина сообщил об угоне машины, чтобы не отвечать за ДТП

Суд установил, что в декабре мужчина совершил ДТП на своей машине. После этого он сообщил полицейским об угоне автомобиля. Так водитель хотел избежать ответственности за свое нарушение.

Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.