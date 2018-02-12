В Алтайском крае мужчина сообщил об угоне машины, чтобы не отвечать за ДТП

Жителя Алейска осудили за ложный донос. Он попал в ДТП и сообщил об угоне своего автомобиля, сообщает прокуратура Алтайского края.
Суд установил, что в декабре мужчина совершил ДТП на своей машине. После этого он сообщил полицейским об угоне автомобиля. Так водитель хотел избежать ответственности за свое нарушение.
Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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