На Алтае мужчина угнал автомобиль, доехал до дома и избавился от него в урочище

В полицию с заявлением обратился житель села Кырлык, который сообщил, что у него в вечернее время угнали автомобиль ВАЗ-21074, припаркованный около дома.

Полицейские нашли автомобиль в урочище. После сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению угона 23-летнего жителя села Улаган, рядом с которым расположено в четырех километрах от урочища. Ранее парень уже совершал преступления.

Молодого человека доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном. Полицейским он рассказал, что вечером был в селе Кырлык, увидел автомобиль и решил на нем уехать домой в соседнее село.

Оказалось, что двери машины были открыты, поэтому злоумышленник без труда проник в салон, где взломал замок зажигания, запустил двигатель и скрылся. Когда нарушитель приехал домой, он отогнал автомобиль в урочище.

В отношении парня возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 статьи 166 УК РФ "Угон, то есть неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".