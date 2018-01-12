На Алтае мужчина, находившийся в розыске, ломился в чужой дом

В селе Майма мужчина стучал в окна и двери чужого дома. Незнакомец не хотел уходить, поэтому хозяева позвонили в полицию.

Мужчину задержали. Полицейские выяснили, что незнакомец — 60-летний житель Алтайского края, который находится в розыске по подозрению в угоне. Мужчина совершил преступление в прошлом году и был под подпиской о невыезде.

В декабре подозреваемый уехал в Республику Алтай, чтобы спрятаться от полицейских. Мужчина жил у знакомых в Горно-Алтайске. Он решил навестить приятельницу, которая жила в селе, однако ошибся адресом.

Подозреваемого передали полицейским Алтайского края.