На Алтае мужчина, находившийся в розыске, ломился в чужой дом

В Республике Алтай задержали жителя Алтайского края, который находился в розыске по подозрению в угоне, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
В селе Майма мужчина стучал в окна и двери чужого дома. Незнакомец не хотел уходить, поэтому хозяева позвонили в полицию.
Мужчину задержали. Полицейские выяснили, что незнакомец — 60-летний житель Алтайского края, который находится в розыске по подозрению в угоне. Мужчина совершил преступление в прошлом году и был под подпиской о невыезде.
В декабре подозреваемый уехал в Республику Алтай, чтобы спрятаться от полицейских. Мужчина жил у знакомых в Горно-Алтайске. Он решил навестить приятельницу, которая жила в селе, однако ошибся адресом.
Подозреваемого передали полицейским Алтайского края.
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