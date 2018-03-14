В Алтайском крае мужчина 45 раз ударил трубой свидетельницу преступления

В феврале 2017 года обвиняемый украл из чужого сарая двух домашних птиц. Ущерб составил 870 рублей. Жительница Чарышского района была свидетельницей и дала показания против мужчины.

Спустя время злоумышленник 45 раз ударил женщину металлической трубой в область головы, туловища, рук и ног. Свидетельница скончалась на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

Следователи выяснили, что мужчина также угрожал убийством своей знакомой, которая видела второе преступление. Уголовное дело направили в суд.