В Алтайском крае мужчина 45 раз ударил трубой свидетельницу преступления

В Алтайском крае злоумышленник жестоко убил женщину, которая была свидетельницей преступления, сообщает краевая прокуратура.
В феврале 2017 года обвиняемый украл из чужого сарая двух домашних птиц. Ущерб составил 870 рублей. Жительница Чарышского района была свидетельницей и дала показания против мужчины.
Спустя время злоумышленник 45 раз ударил женщину металлической трубой в область головы, туловища, рук и ног. Свидетельница скончалась на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.
Следователи выяснили, что мужчина также угрожал убийством своей знакомой, которая видела второе преступление. Уголовное дело направили в суд.
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