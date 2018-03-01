В Бийске мужчина 59 раз ударил ножом девушку, которая захотела расстаться

В Алтайском крае осудили мужчину, который из ревности жестоко убил свою сожительницу, сообщает краевая прокуратура
Вечером 10 марта в одном из домов Бийска поссорились сожители. Девушка сказала, что у нее появился новый молодой человек, и она хочет расстаться.
Разозлившись, мужчина взял нож нанес потерпевшей 59 ударов в область головы и конечностей, а также 8 ударов руками в область головы. Девушка скончалась на месте происшествия.
Когда злоумышленник понял, что девушка мертва, то вымыл руки и сбежал. Прогулявшись, он сходил в гости к бывшей жене, попрощался с ребенком и пошел в отдел полиции, где признался в преступлении.
На суде мужчина говорил, что убил девушку в состоянии аффекта. Однако экспертиза показала, что в момент совершения преступления он осознавал опасность и последствия своих действий.
Злоумышленника приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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