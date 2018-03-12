На Алтае сельчанин убил приятеля поленом и ножом, а потом прятался на стоянке

По предварительной информации, сельчане выпивали в доме. Они поссорились и подозреваемый взял полено, которым ударил приятеля по голове. Затем злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом в область шеи и живота. Пострадавший смог выйти из дома, но во дворе потерял сознание. Он упал и скончался от полученных травм

Утром подозреваемый проснулся и обнаружил в доме следы крови, а во дворе труп. Мужчина испугался и убежал с места с преступления. Он прятался на одной из животноводческих стоянок, где его и задержали.

Подозреваемого передали представителям следственного отдела СУ СК России по Республике Алтай, возбудили уголовное дело.