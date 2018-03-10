Барнаулец уговорил друга пырнуть его ножом ради прощения девушки

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Жанна Гнетова, молодые люди встретились и решили вместе выпить в квартире у осужденного. Во время застолья один их них пожаловался другому, что виноват перед девушкой и хочет, чтобы она его простила и вернулась к нему. В хмельном угаре ему в голову пришла мысль сделать себе несерьезное ножевое ранение, чтобы девушка вернулась к нему из жалости. Он попросил о помощи собутыльника.

Парни нашли в интернете сведения о том, куда надо бить, чтобы не задеть важные органы. Затем потерпевший лег на спину, приставил к своему животу нож острием вниз, а его приятель ударил по ножу кроссовком. Затем исполнитель просьбы сразу вызвал "скорую".

Пострадавший получил проникающее ранение тонкого кишечника и потерял литр крови. Это квалифицировали как тяжкий вред здоровью. На суде он просил не наказывать строго своего приятеля, так как "сам виноват". Суд учел все обстоятельства дела и назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком.