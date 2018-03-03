В Росгвардии рассказали, почему их сотрудник застрелил алтайского пенсионера

Altapress.ru писал, что сотрудник Росгвардии пришел домой к местному жителю, чтобы изъять ружья, которые хранились незаконно. Пенсионер не захотел добровольно отдавать их и с ножом набросился на инспектора.

Во время потасовки сельчанин выхватил у росгвардейца пистолет и выстрелил в него. Инспектор получил огнестрельное ранение мягких тканей голени левой ноги. Несмотря на травму, сотрудник Росгвардии сумел вернуть табельное оружие. Он сделал предупредительный выстрел, а потом попал в нападавшего. Пенсионер погиб.

В сообщении сказано, что "по оценке руководства Управления Росгвардии по Алтайскому краю сотрудник действовал профессионально, несмотря на полученное огнестрельное ранение, сумел нейтрализовать вооруженного преступника, что позволило избежать дальнейших жертв среди граждан".

Сейчас жизни и здоровью сотрудника Росгвардии ничего не угрожает.