В Алтайском крае сотрудник Росгвардии убил напавшего на него пенсионера

В селе Баево 1 марта сотрудник Росгвардии пришел к местному жителю изъять оружие. Сельчанин оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
В документах, которые опубликовали в группе, указано, что сотрудник Росгвардии пришел домой к местному жителю, чтобы изъять ружье, которое хранилось незаконно. Пенсионер не захотел добровольно отдавать оружие и с ножом набросился на инспектора.
Во время потасовки сельчанин выхватил у росгвардейца пистолет и выстрелил. Инспектор получил огнестрельное ранее мягких тканей голени левой ноги. Несмотря на травму, сотрудник Росгвардии вернул свое табельное оружие. Он сделал предупредительный выстрелил, а потом попал в нападавшего. Пенсионер погиб от полученных ранений.
Сотрудника Росгвардии госпитализировали в районную больницу. Мужчину прооперировали.
На месте ЧП нашли фрагменты одежды инспектора: оторванный шеврон, капюшон и шапку. В потолке есть след от пули. Обнаруженные следы борьбы подтверждают правдивость версии росгвардейца.
В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.
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