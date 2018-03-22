В Алтайском крае женщина зверски забила спящего мужа топором, пыталась расчленить и сжечь

Пьяная женщина ударила спящего мужа топором минимум 40 раз в область головы, лица и шеи. Суд установил, что она сделала это из-за внезапно возникших неприязненных отношений.

Чтобы скрыть следы преступления, жительница Белокурихи попыталась расчленить и сжечь тело в печи. У нее этого не получилось. Поэтому она спрятала труп в бане на приусадебном участке. Позднее его нашла дочь подсудимой.

Женщину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.