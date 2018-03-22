В Алтайском крае женщина зверски забила спящего мужа топором, пыталась расчленить и сжечь

Жительницу Белокурихи осудили за зверское убийство мужа, сообщает прокуратура Алтайского края.
Пьяная женщина ударила спящего мужа топором минимум 40 раз в область головы, лица и шеи. Суд установил, что она сделала это из-за внезапно возникших неприязненных отношений.
Чтобы скрыть следы преступления, жительница Белокурихи попыталась расчленить и сжечь тело в печи. У нее этого не получилось. Поэтому она спрятала труп в бане на приусадебном участке. Позднее его нашла дочь подсудимой.
Женщину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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