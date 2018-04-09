В Алтайском крае мужчина напал на полицейского, который хотел эвакуировать его автомобиль

В октябре 2017 года мужчина сел за руль пьяным. На место выехали сотрудники ГИБДД, которые хотели эвакуировать автомобиль на спецстоянку. Злоумышленник был против и угрожал полицейскому. Он также попытался ударить сотрудника в лицо.

Осужденный повредил полицейскому куртку, ботинок и кобуру. Мужчина успокоился, когда на его руки надели наручники.

Злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно.