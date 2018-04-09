В Алтайском крае мужчина напал на полицейского, который хотел эвакуировать его автомобиль

В Шипуновском районе осудили местного жителя, который попытался избить полицейского и мешал эвакуировать свой автомобиль, сообщает прокуратура Алтайского края.
В октябре 2017 года мужчина сел за руль пьяным. На место выехали сотрудники ГИБДД, которые хотели эвакуировать автомобиль на спецстоянку. Злоумышленник был против и угрожал полицейскому. Он также попытался ударить сотрудника в лицо.
Осужденный повредил полицейскому куртку, ботинок и кобуру. Мужчина успокоился, когда на его руки надели наручники.
Злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно.
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