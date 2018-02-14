В Алтайском крае пьяная парочка обматерила полицейских в кафе

В одном из кафе Камня-на-Оби пьяные мужчина и женщина обматерили полицейских, которые приехали их успокоить, сообщает краевая прокуратура.
Каменцы отдыхали в кафе. Они выпили и вели себя непристойно, мешая посетителям. Приехавшие полицейские попытались успокоить парочку, но в ответ услышали грубые оскорбления. После этого сотрудники начали выводить нарушителей из здания, но получив отпор, вызвали дополнительный наряд.
Осужденные признали свою вину и раскаялись. Женщину оштрафовали на пять тысяч рублей. Мужчину, который был неоднократно судим, приговорили к шести месяцам исправительных работ.
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