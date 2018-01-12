В Алтайском крае мужчину будут судить за оскорбление врача скорой помощи

В Михайловском районе мужчина обматерил врача скорой помощи, который приехал ему помочь, сообщает краевая прокуратура.
В декабре мужчина почувствовал себя плохо, его приятель вызвал бригаду скорой помощи. Злоумышленнику показалось, что медики работали медленно, и он оскорбил одного из врачей.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что так себя повел, потому что был пьян.
Дело об административном правонарушении направили в суд. Злоумышленнику грозит штраф до пяти тысяч рублей.
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