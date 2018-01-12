В Алтайском крае мужчину будут судить за оскорбление врача скорой помощи

В декабре мужчина почувствовал себя плохо, его приятель вызвал бригаду скорой помощи. Злоумышленнику показалось, что медики работали медленно, и он оскорбил одного из врачей.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что так себя повел, потому что был пьян.

Дело об административном правонарушении направили в суд. Злоумышленнику грозит штраф до пяти тысяч рублей.