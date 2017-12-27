В алтайской больнице женщина вызвала полицию и обматерила приехавшего сотрудника

Жительницу Камня-на-Оби осудили за оскорбление полицейского, сообщает краевая прокуратура.
Пьяная женщина была в здании каменской центральной районной больницы. Прибывший полицейский хотел узнать у обвиняемой, зачем она вызывала правоохранителей. В ответ женщина обматерила полицейского. Нецензурную брань слышали все люди, которые были на этаже: медики и пациенты.
Женщина признала вину. Свой поступок она объяснила тем, что была пьяна и не особо любит полицейских.
Нарушительницу приговорили к 120 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в свою законную силу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.