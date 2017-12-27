В алтайской больнице женщина вызвала полицию и обматерила приехавшего сотрудника

Пьяная женщина была в здании каменской центральной районной больницы. Прибывший полицейский хотел узнать у обвиняемой, зачем она вызывала правоохранителей. В ответ женщина обматерила полицейского. Нецензурную брань слышали все люди, которые были на этаже: медики и пациенты.

Женщина признала вину. Свой поступок она объяснила тем, что была пьяна и не особо любит полицейских.

Нарушительницу приговорили к 120 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в свою законную силу.