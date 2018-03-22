Пьяный Витас устроил дебош в полиции после стрельбы по воронам

В отношении певца Витаса (Виталия Грачева) полиция полицейские проводит проверку после того, как он открыл стрельбу в своем доме на Рублевском шоссе.
В правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей о том, что на территории одного из домов они услышали громкие хлопки. Приевшиеся на место полицейские составили протокол в отношении 39-летнего мужчины (Витас), пишет znak.com.
По данным Telegram-канала "112", когда стражи порядка наведались в дом к певцу, то он не сразу открыл им дверь, так был сильно пьян. Уже в отделении полиции Витас продолжал бушевать. Однако после составления протокола певца вновь отпустили домой.
Сам Витас пояснил, что его соседи просто "разнервничались". "Мы просто по воронам стреляли из стартового пистолета", — объяснил певец свой поступок "5 Каналу".
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Витас не впервые становится "звездой скандала". Так, в 2013 году на территории Всероссийского выставочного центра в Москве Грачев, двигаясь на своём автомобиле, совершил наезд на велосипедистку. По версии следствия, в ходе разбирательства по обстоятельствам ДТП Грачев нанес удар ногой сотруднику полиции. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.
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