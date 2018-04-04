Барнаулец отнял у знакомого планшет и разбил его при побеге

Старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова рассказала altapress.ru, что парень со своим знакомым пил пиво в закусочной, когда в кафе пришли сотрудники полиции и по ориентировке задержали всех посетителей.

В ходе разбирательства барнаулец заметил у потерпевшего планшет, который ему понравился. Когда всех отпустили из отделения, парень пошел вслед за знакомым и в какой-то момент напал на него.

Избив потерпевшего, барнаулец отнял у него сумку с планшетом и флешкой — всего на общую сумму 2 400 рублей. С похищенным добром злоумышленник стал убегать. Во время бега планшет вывалился из сумки на асфальт и разбился.

Потерпевший получил кровоподтеки и скальпированные ссадины на голове. В судебном заседании он просил строго не наказывать своего обидчика. Грабителя приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком.