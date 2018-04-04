Барнаулец отнял у знакомого планшет и разбил его при побеге

В Барнауле осудили молодого человека за грабеж с применением насилия. Горожанин ограбил знакомого, с которым они вместе сидели в пункте полиции.
Старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова рассказала altapress.ru, что парень со своим знакомым пил пиво в закусочной, когда в кафе пришли сотрудники полиции и по ориентировке задержали всех посетителей.
В ходе разбирательства барнаулец заметил у потерпевшего планшет, который ему понравился. Когда всех отпустили из отделения, парень пошел вслед за знакомым и в какой-то момент напал на него.
Избив потерпевшего, барнаулец отнял у него сумку с планшетом и флешкой — всего на общую сумму 2 400 рублей. С похищенным добром злоумышленник стал убегать. Во время бега планшет вывалился из сумки на асфальт и разбился.
Потерпевший получил кровоподтеки и скальпированные ссадины на голове. В судебном заседании он просил строго не наказывать своего обидчика. Грабителя приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком.
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