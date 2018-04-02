Жительница Алтайского края, чтобы выпить, обокрала 94-летнюю старушку

Сегодня, 20:45.
Происшествия

В Зональном районе полицейские задержали женщину, которую подозревают в краже денег у пенсионерки из села Новая Михайловка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка. Фото: СС0.

Злоумышленница была знакома со старушкой и пришла к ней в гости. Когда 94-летняя пенсионерка отвлекалась, женщина украла тысячу рублей.

Заметив пропажу, хозяйка дома обратилась в полицию. Вскоре подозреваемую задержали. Женщина признала свою вину и рассказала, что потратила деньги на спиртное.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

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