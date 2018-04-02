Жительница Алтайского края, чтобы выпить, обокрала 94-летнюю старушку

В Зональном районе полицейские задержали женщину, которую подозревают в краже денег у пенсионерки из села Новая Михайловка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Злоумышленница была знакома со старушкой и пришла к ней в гости. Когда 94-летняя пенсионерка отвлекалась, женщина украла тысячу рублей.
Заметив пропажу, хозяйка дома обратилась в полицию. Вскоре подозреваемую задержали. Женщина признала свою вину и рассказала, что потратила деньги на спиртное.
Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье о грабеже.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.