На Алтае цыганка сняла со старушки "порчу" за 375 тысяч рублей

В Горно-Алтайске цыганка под видом снятия порчи проникла в дом старушки и украла 375 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, на остановке к 86-летней женщине с предложением погадать подошла цыганка. Позже она пришла домой к старушке и рассказала, что на нее и на родственников наложили порчу, которую нужно снять.
Чтобы помочь, незнакомка попросила отдать ей все деньги, пообещав вернуть их на следующий день. Вернувшись к старушке, мошенница отдала ей пакет и сказала, что порча снята. Для большего эффекта она предложила пенсионерке сутки подержать пакет под подушкой.
Позже старушка поняла, что в пакете вместо денег лежат газеты. Сумма ущерба составила 375 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, мошенницу ищут.
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