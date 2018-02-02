На Алтае цыганка сняла со старушки "порчу" за 375 тысяч рублей

По предварительной информации, на остановке к 86-летней женщине с предложением погадать подошла цыганка. Позже она пришла домой к старушке и рассказала, что на нее и на родственников наложили порчу, которую нужно снять.

Чтобы помочь, незнакомка попросила отдать ей все деньги, пообещав вернуть их на следующий день. Вернувшись к старушке, мошенница отдала ей пакет и сказала, что порча снята. Для большего эффекта она предложила пенсионерке сутки подержать пакет под подушкой.

Позже старушка поняла, что в пакете вместо денег лежат газеты. Сумма ущерба составила 375 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, мошенницу ищут.