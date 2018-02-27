Барнаульский мошенник выманил у старушки 300 тысяч рублей, а потом отвез домой

Сегодня, 20:53.
Происшествия

В Барнауле мошенник, чтобы получить деньги, отвез 85-летнюю старушку в банк, а потом обратно домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка. Фото: СС0.

По предварительной информации, накануне пожилой жительнице Барнаула позвонил незнакомец. Он сказал, что внук женщины сбил человека на пешеходном переходе. Чтобы избежать ответственности, нужно заплатить. Пенсионерка поверила мошеннику.

Вскоре к дому старушки приехал мужчина, который довез потерпевшую в банк. Там она сняла 300 тысяч рублей и отдала водителю. После этого незнакомец отвез пенсионерку домой. Через некоторое время бабушка позвонила внуку и узнала, что он никого не сбивал.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно в Барнауле произошло похожее преступление. Мошенник представился сыном и украл у женщины 30 тысяч рублей.

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