Барнаульский мошенник выманил у старушки 300 тысяч рублей, а потом отвез домой

По предварительной информации, накануне пожилой жительнице Барнаула позвонил незнакомец. Он сказал, что внук женщины сбил человека на пешеходном переходе. Чтобы избежать ответственности, нужно заплатить. Пенсионерка поверила мошеннику.

Вскоре к дому старушки приехал мужчина, который довез потерпевшую в банк. Там она сняла 300 тысяч рублей и отдала водителю. После этого незнакомец отвез пенсионерку домой. Через некоторое время бабушка позвонила внуку и узнала, что он никого не сбивал.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно в Барнауле произошло похожее преступление. Мошенник представился сыном и украл у женщины 30 тысяч рублей.