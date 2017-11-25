Барнаульская пенсионерка дала отпор мошенникам

Телефонным мошенникам не удалось обмануть 83-летнюю жительницу Барнаула. Женщина оказалась слишком бдительной.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ее внук попал в беду и за решение этой проблемы нужно 30 000 рублей. Пожилая горожанка не потеряла контроль над ситуацией, поняла, что ей звонит мошенник, и сообщила о случившемся в полицию. Позже этого она перезвонила своему внуку и выяснила, что с ним все в порядке.
Женщина знала о подобных видах мошенничества из СМИ и памятки, которую ей приносил участковый.
Номер, с которого звонили злоумышленники, зарегистрирован в другом регионе. По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело.
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