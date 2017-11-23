Осеннее обострение: барнаульцев атакуют "пенсионные мошенники"

В редакцию altapress.ru обратились сразу несколько читателей с жалобами на активизировавшихся пенсионных мошенников. Одни ходят по домам и просят показать СНИЛС, другие звонят от имени НПФ, с которым граждане не заключали договор. Третьи ведут себя еще хуже — предлагают проверить "наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов". Аltapress.ru разобралcя, кто есть кто и как обезопасить свои пенсионные накопления.
Ситуация №1: приходят домой
К одной из обратившихся читательниц лже-специалист пенсионного фонда пришел прямо домой.
Вероника Ляхова,
жительница Барнаула:
В дверь позвонил молодой человек, представился сотрудником ПФР. Якобы мне должно было прийти письмо с каким-то бланком. Попросил предоставить СНИЛС, чтобы "посмотреть по базе, не забыли ли его отправить". Что это? Новый вид мошенничества? Я нашла его страницу ВКонтакте — оказалось, он вообще из другого города.
В отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили, что сотрудники фонда не ходят по квартирам, не требуют представить персональные данные граждан (СНИЛС, паспорта и др.), в том числе и по телефону, не предлагают подписать какие-либо бумаги (заявления, договоры, анкеты и т.п.), не проводят общедомовые собрания, не агитируют граждан переводить пенсионные накопления в различные негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Передавать свои персональные данных посторонним людям опасно.
Altapress.ru связался с человеком, который приходил к Веронике. Выяснилось, что он сотрудник компании-агента, сотрудничающей с "НПФ Согласие-ОПС". Работники самого НПФ не ходят на дом к гражданам. Так делают только представители компаний-партнеров. Их задача — уговорить человека перевести свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ. За это они получают агентское вознаграждение. В их действиях нет мошенничества, но эти люди могут не договаривать важную информацию.
Ситуация №2: звонят от имени НПФ
Тысячи людей по всей стране попадаются на удочку недобросовестных сотрудников кредитных организаций, в результате чего их пенсионные накопления переводят в различные НПФ без их ведома. Будущих пенсионеров переманивают как относительно честным (с выдачей только выгодной фонду информации), так и обманным путем.
Анна Захарова,
жительница Барнаула:
Мне позвонили на мобильный телефон, представились каким-то НПФ, название не разобрала. А я точно знаю, где лежат мои средства. Начали "вешать лапшу", что мои средства якобы у них, и чтобы я подтвердила свои данные. Называют мои ФИО и адрес. Ну я говорю: "Да, правильно". А они просят, чтобы я сама произнесла их вслух под запись. Я, конечно, делать этого не стала, но хочется узнать: что это было? Мошенники?
Скорее всего, слова, которые требовали "произнести вслух под запись", являлись кодом для перехода в НПФ либо могли быть перетасованы и использованы с этой же целью. В отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили, что если пенсионные накопления перевели обманным путем, можно обратиться в суд, чтобы признать этот договор недействительным. Кроме того, человек может обратиться с претензией в сам НПФ, в ПФР и в Банк России. Текст претензии составляется в свободной форме.
Банк России сообщает, что в случае признания договора недействительным фонд-обманщик обязан передать предыдущему страховщику пенсионные накопления и проценты за неправомерное пользование этими деньгами, а также средства, сформированные за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений. Это должно произойти не позднее 30 дней со дня получения решения суда.
Ситуация №3: предлагают проверить накопления
Сотрудники краевого отделения ПФР также сообщили о подозрительных сайтах, на которых с помощью номера СНИЛС или паспортных данных людям предлагают проверить "наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов".
На первом этапе нужно ввести номер СНИЛС и/или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это около 100 тыс. рублей. На втором этапе предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Скорее всего, на третьем этапе у человека списывают деньги, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила. Подобные непроверенные ресурсы лучше игнорировать.
Как обезопасить свои пенсионные накопления
- До подписания документов необходимо тщательно и детально их изучить. Фонд, в который переводят пенсионные накопления, должен быть внесен в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц, который ведет Агентство по страхованию вкладов. Всю информацию от агентов НПФ необходимо проверять на сайте этого фонда и ПФР.
- Если агенты НПФ просят сообщить информацию, высланную на номер телефона, необходимо уточнить, не является ли она кодом подтверждения перехода в фонд.
- Перевод накопительной пенсии из НПФ или ПФР возможен раз в год. Однако, если ваши накопления находятся в управлении НПФ или УК, перевод рекомендуется осуществлять не чаще, чем раз в пять лет, иначе есть риск потерять инвестиционный доход, заработанный за незавершенный период.
- В конце года можно узнать у ПФР, нет ли у них информации о заявлениях от вас на переход в НПФ. Если такие заявления обнаружились, а вы их хотите аннулировать, это можно будет сделать до 31 декабря.
- Чтобы защититься от несанкционированного перевода накопительной часть пенсии, можно обратиться к представителю своего пенсионного фонда с требованием сохранять отчисления в течение всего года. При наличии такого заявления, считающегося первичным, любые попытки перевода накоплений будут безуспешными.
- Отслеживать информацию о действующем страховщике можно в разделе "Пенсионные накопления" на портале Госуслуг или на сайте ПФР в личном кабинете.
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