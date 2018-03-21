Сначала на такси, а потом пешком: иностранцы незаконно пересекли границу в Алтайском крае

В Алтайском крае осудили жителя Таджикистана и Узбекистана. Они незаконно пересекли российскую границу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.
У мужчин уже был запрет на въезд в Россию, поэтому они решили попасть в страну незаконно. В июле 2017 года иностранцы сели в такси в городе Семей и доехали до пункта пропуска "Ауыл". Затем они пешком прошли через железнодорожные пути в обход пунктов пропуска казахстанской и российской сторон.
Далеко уйти мужчины не смогли. Вскоре недалеко от села Веселоярское Рубцовского района их задержали пограничники.
Выяснилось, что один из иностранцев был судим за грабеж, совершенный с применением насилия. Суд приговорил одного мужчину к 9 месяцам лишения свободы, а другого к 2 годам и 4 месяцам колонии строго режима.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.