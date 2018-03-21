Сначала на такси, а потом пешком: иностранцы незаконно пересекли границу в Алтайском крае

У мужчин уже был запрет на въезд в Россию, поэтому они решили попасть в страну незаконно. В июле 2017 года иностранцы сели в такси в городе Семей и доехали до пункта пропуска "Ауыл". Затем они пешком прошли через железнодорожные пути в обход пунктов пропуска казахстанской и российской сторон.

Далеко уйти мужчины не смогли. Вскоре недалеко от села Веселоярское Рубцовского района их задержали пограничники.

Выяснилось, что один из иностранцев был судим за грабеж, совершенный с применением насилия. Суд приговорил одного мужчину к 9 месяцам лишения свободы, а другого к 2 годам и 4 месяцам колонии строго режима.