Жительница Алтая с ножом в руках пыталась ограбить магазин

Неизвестная зашла в пивной магазин поздно вечером. Он находится в районе 330 квартала. На кадрах видно, что женщина подошла к прилавку и старалась достать продавца ножом. Лицо злоумышленница прикрыла капюшоном от толстовки и рукой. Не получив деньги, грабительница убежала.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Они ищут женщину.