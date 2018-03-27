Жительница Алтая с ножом в руках пыталась ограбить магазин

В Камне-на-Оби в ночь с 24 на 25 марта женщина с ножом хотела ограбить магазин, пишут "Каменские известия".
Неизвестная зашла в пивной магазин поздно вечером. Он находится в районе 330 квартала. На кадрах видно, что женщина подошла к прилавку и старалась достать продавца ножом. Лицо злоумышленница прикрыла капюшоном от толстовки и рукой. Не получив деньги, грабительница убежала.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Они ищут женщину.
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