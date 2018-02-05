Питерский разбойник ограбил интим-магазин на Алтайской улице

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 4 февраля около 22 часов неизвестный злоумышленник в медицинской маске вошел в магазин интим-товаров и выстрелил в стену из предмета, похожего на пистолет. Угрожая оружием 25-летнему продавцу, открыто похитил из кассы 4 500 рублей, после чего скрылся с места происшествия.

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Злоумышленника ищут.