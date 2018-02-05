Питерский разбойник ограбил интим-магазин на Алтайской улице

Неизвестный злоумышленник ограбил в Петербурге магазин интим-товаров. Преступление случилось на Алтайской улице.
Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 4 февраля около 22 часов неизвестный злоумышленник в медицинской маске вошел в магазин интим-товаров и выстрелил в стену из предмета, похожего на пистолет. Угрожая оружием 25-летнему продавцу, открыто похитил из кассы 4 500 рублей, после чего скрылся с места происшествия.
По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Злоумышленника ищут.
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