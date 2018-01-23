В Рубцовске двое парней с оружием напали на мужчину у банкомата

Как сообщили altapress.ru в управлении Росгвардии по Алтайскому краю, пострадавший мужчина стоял у банкомата, когда к нему подошли двое парней, направили на него пистолет и потребовали деньги. Он протянул злоумышленникам сто рублей и бросился бежать. В ответ в него начали стрелять, но, к счастью, не попали. Отбежав на безопасное расстояние, рубцовчанин позвонил в полицию.

По "горячим следам" сотрудникам Росгвардии удалось задержать одного из нападавших. У него изъяли пневматический пистолет. В содеянном злоумышленник раскаялся, но подельника своего пока не сдал. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".