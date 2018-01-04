На Алтае мужчина ранил ножом собутыльника и увез его в больницу

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали на место преступления, где обнаружили виновника — ранее судимого 52-летнего сельчанина. Здесь же нашли предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови.

В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевший и подозреваемый были пьяны. Они пришли в гости к своему односельчанину, где продолжили распивать спиртное. Во дворе между мужчинами произошла ссора. В ходе словесной перепалки старший мужчина схватил нож и ударил им молодого сельчанина в область спины. После этого, опасаясь за жизнь и здоровье раненого, подозреваемый и хозяин дома увезли его в больницу.

52-летний виновник случившегося во всем признался и объяснил свой поступок опьянением и временно возникшей неприязнью к потерпевшему. По данному факту проводится проверка.