В Алтайском крае мужчина сначала ударил ножом друзей, а потом себя самого

Сегодня, 12:21.
Происшествия

В Бийске во время застолья мужчина ударил ножом приятелей, а потом воткнул  лезвие в свою грудь, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Нож и колбаса.
Нож и колбаса. Фото: СС0.

Пострадавшие вместе выпивали. Во время застолья они поссорились, и словесная перепалка переросла в драку. Один из мужчин схватил нож и ударил собутыльников и себя.  Мужчина получил колотое ранение груди.

Медики оказали помощь пострадавшим. Все они выжили.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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