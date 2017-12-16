В Алтайском крае мужчина сначала ударил ножом друзей, а потом себя самого

В Бийске во время застолья мужчина ударил ножом приятелей, а потом воткнул лезвие в свою грудь, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Пострадавшие вместе выпивали. Во время застолья они поссорились, и словесная перепалка переросла в драку. Один из мужчин схватил нож и ударил собутыльников и себя. Мужчина получил колотое ранение груди.
Медики оказали помощь пострадавшим. Все они выжили.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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