Догситтер ограбил подмосковный дом модели Playboy

Домработник украл у модели Playboy Инессы Тушкановой три пары часов и кольца с камнями, сообщает телеграм-канал Mash.
Тушканова написала заявление в полицию и попросила поймать её "догситтера" (мужчину, который присматривал за собакой и выгуливал ее за деньги).
По некоторым данным, прислугу не устроила заработная плата. После того как мужчина опустошил шкатулку с дорогими часами Hublot, он на прощание погладил ее собаку породы шпиц, пишет life.
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