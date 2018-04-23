Догситтер ограбил подмосковный дом модели Playboy

Тушканова написала заявление в полицию и попросила поймать её "догситтера" (мужчину, который присматривал за собакой и выгуливал ее за деньги).

По некоторым данным, прислугу не устроила заработная плата. После того как мужчина опустошил шкатулку с дорогими часами Hublot, он на прощание погладил ее собаку породы шпиц, пишет life.