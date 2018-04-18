Playboy назвал самую сексуальную девушку в Instagram

После того, как было объявлено о её победе, количество подписчиков Каролины подскочило от 60 тыс. до 100 тыс. Всего за 24 часа.

В честь этого девушка поделилась фото с обложки журнала, на которой она предстала в одной розовой куртке, едва прикрывающей ягодицы, пишет life.ru.

Каролина, которая родилась в городе Медельин, регулярно выкладывает откровенные фотографии в купальниках, нижнем белье и сексуальных платьях.