Playboy назвал самую сексуальную девушку в Instagram

26-летняя модель из Колумбии Каролина Рамирес украсила последнюю обложку мексиканской версии журнала Playboy и возглавила список 50 самых сексуальных девушек социальной сети Instagram.
После того, как было объявлено о её победе, количество подписчиков Каролины подскочило от 60 тыс. до 100 тыс. Всего за 24 часа.
В честь этого девушка поделилась фото с обложки журнала, на которой она предстала в одной розовой куртке, едва прикрывающей ягодицы, пишет life.ru.
Каролина, которая родилась в городе Медельин, регулярно выкладывает откровенные фотографии в купальниках, нижнем белье и сексуальных платьях.
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