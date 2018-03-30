СМИ: Бузова снялась полуголой на обложку "Плейбоя" и призналась, что у нее не было секса 2 года

В интернете появился снимок обложки журнала Playboy с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Звезда позирует в трусиках с подтяжками, накинутом на плечи пиджаке и в фуражке. Кроме того, Бузова рассказала журналу об интимной жизни, пишет StarHit.ru
После того, как Ольга поучаствовала в откровенной фотосессии, она поведала журналистам Playboy о своих увлечениях, назвала любимых артистов и рассказала, где черпает вдохновение. И хотя у Бузовой давно не было секса, она считает, что не это главное в ее жизни.
Ольга Бузова,
телеведущая:
— Секса нет у меня почти уже два года. Нет, это любовь. Любовь во всех проявлениях — это самое главное, что движет людьми и миром. И я до сих пор в нее верю.
Также звезда заявила, что она — идеальная женщина без единого недостатка. А сейчас Бузова находится в поиске своей второй половинки.
Почему в сеть слили эту обложку и информацию об интервью, неизвестно, сообщает Woman.ru. Однако в марте Ольга бузова выкладывала в Instagram несколько откровенных снимков, которые могли быть сделаны во время фотосессии для мужского журнала:
Кстати, Бузова уже дважды появлялась на обложке Playboy в 2006 и 2010 годах:
Напомним, что накануне ТНТ4 объявило про переформатирование телеканала в "БузоваTV".
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