Бузова поздравила мужчин голой грудью и поссорилась с Батрутдиновым

23 февраля российская телеведущая и певаца Ольга Бузова решила горячо поздравить защитников Отечества, выложив в Instagram откровенный снимок с поздравительным текстом. Но закончился праздник для Ольги трагически: ссорой с Тимуром Батрутдиновым и заявлением о том, что она подаст в суд.
Вот что написала Бузова под поздравительным снимком с голой грудью:
— Мужчины, с праздником. Берегите нас и защищайте. Позвольте нам рядом с вами чувствовать себя настоящими принцессами.
Но уже к концу праздничного дня появился настоящий крик о помощи, в котором теледива обвинила одного из резидентов Comedy в публичном оскорблении:
— У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один "недомужчина" с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд. Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому. Я могу ещё пережить оскорбления, но своих людей я в обиду не дам никому.
У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один «недомужчина» с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд. Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому 😡 Я могу ещё пережить оскорбления, но своих людей я в обиду не дам 😈 НИКОМУ.
Вскоре выяснилось, что речь идет о неком действии Глебати (сценический псевдоним Андрея Скорохода из Comedy Club). Ответивший с запозданием на этот пост Тимур Батрутдинов, с которым Бузова встречается в последнее время, попытался примирить Ольгу и Скорохода, написав, что Глебати не хотел ее обидеть. Однако Бузова оставила написала новый пост, из которого ясно, что она не помирилась ни со СКороходом, ни с Батрутдиновым:
— Москва, спасибо. Всех настоящих мужчин ещё раз с праздником. Ну а я теперь, #самапосебе. И пока у меня нет защитника, буду отстаивать себя сама, свою честь, и своих людей.
А ведь еще совсем недавно Ольга и Тимур отдыхали вместе в Таиланде и строили общие планы на День святого Валентина.
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