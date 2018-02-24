Бузова поздравила мужчин голой грудью и поссорилась с Батрутдиновым

Вот что написала Бузова под поздравительным снимком с голой грудью:

— Мужчины, с праздником. Берегите нас и защищайте. Позвольте нам рядом с вами чувствовать себя настоящими принцессами.

Но уже к концу праздничного дня появился настоящий крик о помощи, в котором теледива обвинила одного из резидентов Comedy в публичном оскорблении:

— У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один "недомужчина" с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд. Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому. Я могу ещё пережить оскорбления, но своих людей я в обиду не дам никому.

Вскоре выяснилось, что речь идет о неком действии Глебати (сценический псевдоним Андрея Скорохода из Comedy Club). Ответивший с запозданием на этот пост Тимур Батрутдинов, с которым Бузова встречается в последнее время, попытался примирить Ольгу и Скорохода, написав, что Глебати не хотел ее обидеть. Однако Бузова оставила написала новый пост, из которого ясно, что она не помирилась ни со СКороходом, ни с Батрутдиновым:

— Москва, спасибо. Всех настоящих мужчин ещё раз с праздником. Ну а я теперь, #самапосебе. И пока у меня нет защитника, буду отстаивать себя сама, свою честь, и своих людей.

А ведь еще совсем недавно Ольга и Тимур отдыхали вместе в Таиланде и строили общие планы на День святого Валентина.