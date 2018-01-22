"Девушка года": об Ольге Бузовой смонтировали документальный фильм

В фильме с громким названием "Девушка года" использованы нарезки записей концертов, подготовок к ним и интервью.

Сопровождаются они хвалебными комментариями директора Бузовой, художника по свету, режиссёра-постановщика её клипов и других людей, пишет РЕН-ТВ.

"Я всегда знал, что она мечтала петь. И когда у человека происходят жизненные потрясения, нужно вспоминать о своей мечте. Чтобы что-то изменить, нужно что-то применить. Мы применили её мечту и показали, насколько она может изменить ход событий", — отмечает в ролике директор Ольги Бузовой Арам Арчер.

"Не в скандалах успех. Скандал, возможно, приводит к какой-то вспышке, вниманию", — говорит режиссёр-постановщик Алексей Голубев, пишет gazeta.a42.ru.

"Ольге Бузовой потребовался всего лишь год для того, чтобы вывернуть наизнанку весь российский шоу-бизнес, хотя многим артистам с многолетним стажем это не удается и по сей день.

Будучи участницей реалити-шоу она трансформировалась в самую востребованную певицу года, ее песни занимают первые места в чартах, а клипы набирают миллионы просмотров. И этот фильм о том, что нет ничего не возможного, Ольга доказала нам всем это на своем примере", — говорится в описании ролика.

Певица и телеведущая накануне отмечала свой день рождения, ей исполнилось 32 года.