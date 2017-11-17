Михаил Боярский посоветовал амбициозной Бузовой исполнять саундтреки

По словам актера, сейчас к фильмам пишут не музыку, а саундтреки, а их достойны исполнять только такие артисты, как Бузова.

"Когда для фильма написана хорошая, качественная музыка — это подсказка для любого образа, — цитирует Боярского издание "Дни.ру". — Мне очень повезло, что я работал с такими потрясающими композиторами, как Максим Дунаевский, Геннадий Гладков, Виктор Лебедев… Тебе не нужно искать образ д’Артаньяна — он есть в музыке Дунаевского… Но такого уровня произведений больше не пишут. Существуют саундтреки. Вот и пускай их поет Бузова. А мы будем слушать то, что написали наши замечательные композиторы".

Отметим, церемония вручения "Авроры" прошла в киноконцертном зале "Родина". Ранее работающие в кино и других областях визуального пространства композиторы не имели собственной награды. По замыслу организаторов, цель конкурса "Аврора" — популяризировать музыку из фильмов и передач, поднять ее качество на новый уровень.

Амбиции Ольги Бузовой, возомнившей себя талантливой певицей, зашкаливают. Ранее ведущая телестройки "Дом-2" возмутилась тем, что ее "даже не пригласили" на торжественную церемонию вручения премии "Золотой граммофон". Позже выяснилась истинная причина негодования певицы: организаторы приглашали ее на церемонию, однако ее имени не было в списке претендентов на премию, пишет ura.ru.