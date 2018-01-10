Бывший муж Бузовой женился на модели

Футболист Дмитрий Тарасов (бывший муж телеведущей Ольги Бузовой) женился на модели Анастасии Костенко.
Об этом полузащитник московского "Локомотива" и сборной России сообщил в Instagram, разместив фотографии с церемонии бракосочетания. Фотографию Тарасов сопроводил хэштегами: "Пишите что хотите", "Нам все равно" и "Мы счастливы".
Осенью 2017 года Анастасия Костенко появилась с кольцом на безымянном пальце правой руки, а затем разместила фотографию с подписью "Я сказала да", пишет bfm.ru.
Ольга Бузова, в свою очередь, тонко намекнула в своем Instagram по поводу радостного события, произошедшего в жизни экс-супруга, что читала "Идиота" Достоевского.
Дмитрий Тарасов был женат на телеведущей Ольге Бузовой. Звездная пара прожила вместе четыре года. Их развод сопровождался громкими скандалами.
Наблюдатели называли несколько возможных причин ссоры Бузовой: от ссор из-за неудачных попыток завести ребенка до слухов о том, что Тарасов изменяет жене. Сама Бузова опубликовала в своем Instagram стих, в котором есть такие строки "Ты знаешь... Ангелы однажды устают... От чей-то лжи... предательства и боли..."
Первая жена футболиста — москвичка Оксана Пономаренко, от которой у него дочь.
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