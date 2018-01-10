Бывший муж Бузовой женился на модели

Об этом полузащитник московского "Локомотива" и сборной России сообщил в Instagram, разместив фотографии с церемонии бракосочетания. Фотографию Тарасов сопроводил хэштегами: "Пишите что хотите", "Нам все равно" и "Мы счастливы".

💏 #тарасовы#пишитечтохотите#намвсеравно#мысчастливы Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 9, 2018 at 6:01 PST

Осенью 2017 года Анастасия Костенко появилась с кольцом на безымянном пальце правой руки, а затем разместила фотографию с подписью "Я сказала да", пишет bfm.ru.

Ольга Бузова, в свою очередь, тонко намекнула в своем Instagram по поводу радостного события, произошедшего в жизни экс-супруга, что читала "Идиота" Достоевского.

Дмитрий Тарасов был женат на телеведущей Ольге Бузовой. Звездная пара прожила вместе четыре года. Их развод сопровождался громкими скандалами.

Наблюдатели называли несколько возможных причин ссоры Бузовой: от ссор из-за неудачных попыток завести ребенка до слухов о том, что Тарасов изменяет жене. Сама Бузова опубликовала в своем Instagram стих, в котором есть такие строки "Ты знаешь... Ангелы однажды устают... От чей-то лжи... предательства и боли..."

Первая жена футболиста — москвичка Оксана Пономаренко, от которой у него дочь.