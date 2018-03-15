Бузова разгромила гримерку после концерта. Помещение освятили

Певица Елена Темникова рассказала, что Ольга Бузова якобы сломала дверь гримерки в Оренбурге, когда была там с концертом. После этого помещение освятили.
Певица разместила на своей странице в Instagram видео из гримерки в Оренбурге, куда прилетела вскоре после концерта Бузовой. "Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет", — прокомментировала кадры с разбитой дверью Темникова.
Далее она добавила: "Жаль, что я это не сняла. Я сказала: "Ну там, наверное, энергия плохая, раз буянил человек". Тетя сказала: "Ее освятили, гримерку!" Боже мой, ужас какой". Вскоре после размещения видеозаписи она исчезла, пишут "Дни.ру", но видео успели скопировать.
Лена Темникова 😄 Бузова разгромила гримерку,после чего людям пришлось её осветить,так как сказали там плохая аура 😱 #бузова#ольгабузова #темникова #еленатемникова #newsdomch #palata2official #dom2 #tnt #тнт #дом2 #ретро #инстатаг#лайки#video#мск#фото#девушка#россия#москва#любовь#мы#счастье#новости#островлюбви #followme #сейшелы #улыбка #супер #друзья #я #россия #инстаграманет
Мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторые решили, что Темникова пытается пиариться на имени Бузовой, другие осудили поведение Бузовой: "Мда, Бузова больная на голову просто". Кто-то вспомнил о дружбе певиц: "Ну прям подруга была Бузовой, теперь косвенно над ней глумится"; "Обе бессовестные лицемерки", пишет ura.ru.
Сейчас врачи запрещают певице выступать из-за травмы ноги, которую она получила во время танца на своем концерте на Дальнем Востоке, пишут argumenti.ru. Но звезда не прерывает тур и ежедневно ставит болезненные уколы.
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