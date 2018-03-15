Бузова разгромила гримерку после концерта. Помещение освятили

Певица разместила на своей странице в Instagram видео из гримерки в Оренбурге, куда прилетела вскоре после концерта Бузовой. "Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет", — прокомментировала кадры с разбитой дверью Темникова.

Далее она добавила: "Жаль, что я это не сняла. Я сказала: "Ну там, наверное, энергия плохая, раз буянил человек". Тетя сказала: "Ее освятили, гримерку!" Боже мой, ужас какой". Вскоре после размещения видеозаписи она исчезла, пишут "Дни.ру", но видео успели скопировать.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторые решили, что Темникова пытается пиариться на имени Бузовой, другие осудили поведение Бузовой: "Мда, Бузова больная на голову просто". Кто-то вспомнил о дружбе певиц: "Ну прям подруга была Бузовой, теперь косвенно над ней глумится"; "Обе бессовестные лицемерки", пишет ura.ru.

Сейчас врачи запрещают певице выступать из-за травмы ноги, которую она получила во время танца на своем концерте на Дальнем Востоке, пишут argumenti.ru. Но звезда не прерывает тур и ежедневно ставит болезненные уколы.