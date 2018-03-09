Ольга Бузова произвела новый рекордный клип

Новый клип Ольги Бузовой начал свое жизнь с рекорда. Песня "Она не боится" побила мировой рекорд, возглавив российский iTunes за минуту. До этого рекорд принадлежал певице Адель: ее композиция Hello добралась до аналогичной позиции, но британского iTunes, за четыре минуты, пишет bimru.ru.
В клипе певица вновь снимается на фоне спальни в нижнем белье. Красоту девушки подчеркивает великолепный вид высотного города из окна.
"Это и есть самое настоящее счастье. Мы это сделали с вами за одну минуту", - прокомментировала Бузова в инстаграмм успех в рейтинге iTunes.
Певец Никита Пресняков не верит в такую популярность своей коллеги по большой сцене. Он уверен, что на Ольгу работает команда профессионалов, которая и занимается накруткой прослушиваний. Так это или нет, — об этом вряд ли станет известно.
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