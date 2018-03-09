Ольга Бузова произвела новый рекордный клип

В клипе певица вновь снимается на фоне спальни в нижнем белье. Красоту девушки подчеркивает великолепный вид высотного города из окна.

"Это и есть самое настоящее счастье. Мы это сделали с вами за одну минуту", - прокомментировала Бузова в инстаграмм успех в рейтинге iTunes.

Певец Никита Пресняков не верит в такую популярность своей коллеги по большой сцене. Он уверен, что на Ольгу работает команда профессионалов, которая и занимается накруткой прослушиваний. Так это или нет, — об этом вряд ли станет известно.