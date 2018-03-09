Ольга Бузова произвела новый рекордный клип

Вчера, 19:00.
Жизнь

Новый клип Ольги Бузовой начал свое жизнь с рекорда. Песня "Она не боится" побила мировой рекорд, возглавив российский iTunes за минуту. До этого рекорд принадлежал певице Адель: ее композиция Hello добралась до аналогичной позиции, но британского iTunes, за четыре минуты, пишет bimru.ru.

Кадр из клипа Ольги Бузоваой "Она не боится".
Кадр из клипа Ольги Бузоваой "Она не боится". Фото: yandex.ru/video.

В клипе певица вновь снимается на фоне спальни в нижнем белье. Красоту девушки подчеркивает великолепный вид высотного города из окна.

"Это и есть самое настоящее счастье. Мы это сделали с вами за одну минуту", - прокомментировала Бузова в инстаграмм успех в рейтинге iTunes.

Певец Никита Пресняков не верит в такую популярность своей коллеги по большой сцене. Он уверен, что на Ольгу работает команда профессионалов, которая и занимается накруткой прослушиваний. Так это или нет, — об этом вряд ли станет известно.

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